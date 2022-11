Sulla Terra vivono 8 miliardi di persone

(Di martedì 15 novembre 2022) Data storica quella del 15 Novembre 2022: oggi, infatti, la popolazione mondiale raggiunge la cifra record di 8di esseri umani viventi. Un dato che emerge dal rapporto diramato dal Dipartimento per gli affari economici e sociali delle Nazioni Unite a margine del World Population Day 2022, occasione, lo dice il Segretario Generale Onu Antonio Guterres “per celebrare le nostre diversità nel riconoscimento di essere un’unica umanità” e per riflettere su “quanto possiamo ancora fare per prenderci cura degli altri”. Ancora secondo l’Onu, entro la fine del secolo la popolazione mondiale sarà progressivamente più vecchia, nel 2050 per esempio gli over65 saranno il doppio dei bambini sotto i cinque anni di età, con un’aspettativa di vita intorno agli 82 anni, con le donne potenzialmente più longeve rispetto agli ...

Nonostante il tasso di crescita attuale sia il più basso dal 1950, si prevede che nel 2030 gli abitanti della Terra sfonderanno il tetto degli 8 miliardi e mezzo, per arrivare ai 9,7 miliardi nel