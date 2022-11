Raul Bova ospite di “Password” su Rtl 102 5

Invece le cose sono andate diversamente, è saltata l'ospitata dia Da noi a ruota libera ma al momento non sono noti i motivi e le giustificazioni. Nel dettaglio, le anticipazioni della ...emozionato: 'Rocio ha un talento naturale, sono fiero di lei' - video Ogni tanto vi danno in crisi. 'Lo scopro leggendo i giornali. Poi, magari, ci porta anche bene. Come quando sogni la ...Un anti cinepanettone, senza neppure una parolaccia, una favola alla Frank Capra ambientata in Puglia e che guarda a Truman Show. Comunque, come ripete più volte uno dei protagonisti, Raoul Bova, un a ...Da giovedì 17 novembre uscirà nelle sale il film "The Christmas Show", diretto da Alberto Ferrari sulla magia del Natale in cui Mech dividerà il set con Raoul Bova, Serena Autieri, Francesco Pannofino ...