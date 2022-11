Agenzia askanews

Uno scenario che molti temono possa portare ad una scissione di chi verrà sconfitto al. La scelta di sabato, in qualche modo, aiuterà a fare chiarezza anche su questo: un anticipo delle ...RuoccoTofanari e inventa per Campagna che calcia in alto. Al 14° tabella azione dei ... Sempre tutto chiuso tranne che nel fine settimana"Pd. Il sindaco di Rimini chiede a Bonaccini ... Pd anticipa congresso, si parla di febbraio ma decisione ad assemblea sabato Roma, 15 nov. (askanews) - E' ancora da definire la nuova data delle primarie Pd, ma quello che è certo è che sabato 19 in assemblea ci sarà ...Primarie del Pd anticipate di un mese: l’ipotesi del segretario che non regge più le spinte interne. Vuole riconsegnare il partito, ma si intesterà i flop delle regionali.