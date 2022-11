Meloni con Biden | un’ora per ribadire la linea su Ucraina e alleanza transatlantica

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 15 novembre 2022) Sostegno all', solidità dell', coordinamento nelle risposte alle crisi globali. Giorgiae Joesi sono visti a margine del G20 di Bali perlo stretto rapporto tra Italia e Usa. Un legame, è il senso del faccia a faccia, che non cambia con il nuovo governo. La presidente del Consiglio e il presidente Usa sono stati a confronto per quasi un'ora, affidando poi a due comunicati simili gli esiti del colloquio, il primo di persona dopo la telefonata dello scorso 25 ottobre. Al termine, da entrambe le parti viene ribadito il "continuo sostegno all'" nella sua difesa dall'aggressione russa, nel giorno in cui al G20 è intervenuto in videocollegamento Volodymyr Zelensky, dendo le condizioni di Kiev ...