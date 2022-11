Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci uccisi in Congo | processo per due dipendenti Onu

(Di martedì 15 novembre 2022) Chiesto dalla Procura di Roma il rinvio a giudizio per i dueOnu — facenti parte del Programma alimentare mondiale, Pam — per la vicenda della morte dell’ambasciatore italianoe del Carabiniereinil 22 febbraio dello scorso anno., chi era l’ambasciatore ucciso in: chi è la moglie, figli, genitori, biografia, famiglia e morte L’accusa di omicidio colposo Nei riguardi di Rocco Leone e Mansour Luguru Rwagaza, il procuratore Francesco Lo Voi e l’aggiunto Sergio Colacicco contestato il reato di omicidio colposo. I due furono gli organizzatori della missione del nord del paese africano durante la quale i due italiani persero la vita. Come ...

