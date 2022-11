Due missili sono caduti in Polonia | due morti Varsavia convoca il Comitato per la Sicurezza Mosca nega il coinvolgimento

(Di martedì 15 novembre 2022) Colpito il villaggio di Przewodow, vicino al confine ucraino. Potrebbero essere resti dicolpiti dalla contraerea di Kiev. La Russia: "Nonnostri". Pentagono: "Difenderemo ogni centimetro Nato". La Casa Bianca: "Stabiliremo cosa è successo". I Baltici: "Sosterremo i polacchi in ogni decisione che prenderanno".

... 'Operazione Tuono" (in foto, un missile Yars testato dalla Russia lo scorso 26 ottobre) Il test avrebbe quindi previsto l'impiego dinucleari contro iPaesi che Mosca ritiene capaci di ...Leggi Anche Da Kiev a Leopoli a Kharkiv, centosull'Ucraina - Radio 'Zet' e gli Usa:sono caduti anche in territorio polacco, 2 morti Zelensky: 'Escalation significativa, uno schiaffo al ...Vladimir Putin non è andato al G20 di Bali. Si è però fatto sentire con l’unica voce che pare gli sia rimasta: un barrage di almeno novanta missili sull’Ucraina. Due dei quali potrebbero essere caduti ...Un incidente Un tragico errore Attacco deliberato O fatalità I vigili del fuoco del villaggio polacco di Przewodow, a 10 km dal confine con l'Ucraina, hanno confermato che due persone sono morte a ...