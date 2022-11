Discarica abusiva a cielo aperto | sequestrata dalla Finanza area di 5000 metri quadri

(Di martedì 15 novembre 2022) Era adibita auna vastache faceva parte del comune di Sonnino, in provincia di Latina. Il territorio della bellezza di 5milaconteneva al suo interno rifiuti di ogni genere ed è stato sequestrato dalle Fiamme Gialle nel corso di una mirata attività di osservazione e perlustrazione. Roma. Borse false, giocattoli e cellulari contraffatti: maxi-sequestro dellaI controlli dellaI Finanzieri del Comando Provinciale di Latina, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, hanno rinvenuto una vasta, di circamq, rientrante nel comune di Sonnino, adibita a. In particolare, le Fiamme Gialle della Compagnia di ...

Latina Tu

A pochi passi dal Viale Monastir, all'ingresso di Cagliari, un viottolo è diventato una vera e propriadi rifiuti di ogni genere. L'associazione ecologista Gruppo d'Intervento ...... gli agenti della Polizia locale di Misano hanno riscontrato la presenza di unadi rifiuti non pericolosi. Sull'area di 1000 metri quadri sono stati rinvenuti cumuli di rifiuti di varia ... SONNINO: SEQUESTRATA UNA DISCARICA ABUSIVA L’orrore dell’ex campo nomadi del Foro Italico, situato lungo gli argini del fiume Tevere, è da premio Oscar. Una situazione che da circa 40 anni affligge la capitale ...Per il sito dove da vent’anni giacciono 1800 tonnellate di scorie d’acciaieria contaminate da Cesio 137 il governo ha stanziato solo un milione. Nessun progetto nemmeno per la discarica di fluff che s ...