Diffamò Giorgia Meloni? Roberto Saviano | ' Con i morti in mare non potevo stare zitto'

(Di martedì 15 novembre 2022): "Con iinnon". "Mi ritrovo oggi qui e ritengo singolare che uno scrittore sia processato per le parole che spende, per quanto ...

Meloni Roberto Saviano: "Con i morti in mare non potevo stare zitto". "Mi ritrovo oggi qui e ritengo singolare che uno scrittore sia processato per le parole che spende, per quanto ...Valuteremo comunque se ritirare la querela', ha detto l'avvocato Luca Libra, legale del presidente del consiglioMeloni parlando con i cronisti. Presenti fuori dall'aula del tribunale di Roma ...