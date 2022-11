Aurora Ramazzotti | l' annuncio a sorpresa | ' Piango dalla felicità' Ecco perchè

(Di martedì 15 novembre 2022) Ha varcato la soglia della sua nuova casache da settimane stava lavorando al trasloco , in piena gravidanza . 'Sono entrata in casa nuova.' scrivenelle ...

michelle hunziker e tomaso Trussardi, le foto su instagram approfondimentosvela il sesso del bambino La storia della coppia ha avuto inizio nel 2011 con la celebrazione del ...Oltre al ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi, la conduttrice tv sta vivendo la gioia di diventare nonna: la figlia, avuta dal suo ex marito Eros, è in dolce attesa di ...Ha varcato la soglia della sua nuova casa Aurora Ramazzotti che da settimane stava lavorando al trasloco, in piena gravidanza. «Sono entrata in casa nuova. Piango ...Michelle Hunziker come non l'abbiamo mai vista! La showgirl elvetica ha pubblicato uno scatto con Aurora Ramazzotti, un'immagine che narra, senza bisogno di parole, tutta la tenerezza e l'amore di una ...