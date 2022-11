Alfanumerici | Conestà Mosap | “La Boldrini scenda con noi in piazza a gestire i violenti”

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 15 novembre 2022) “Considerato che “l’onorevola”ha presentato una proposta di legge per schedare i poliziotti come buoi, la invitiamo a scendere con noi indurante una manifestazione, per comprendere da vicino da che parte sta la violenza”. È il commento di Fabio, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia () in merito alla PdL presentata da Laura. “Non ci è nuovo l’atteggiamento ostile della, ricordiamo infatti la sospensione del collega della stradale di Susa, per lesa maestà. Volevamo ricordarle che i poliziotti molto spesso subiscono la violenza di manifestanti al limite della delinquenza. Il concetto di sicurezza dellaè perverso: non si è più sicuri schedando i poliziotti, ma assicurando alla ...