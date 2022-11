Wilma gelosa di Nikita per i grattini a Daniele | “Lei deve stare attenta o la schiaccio come un carro armato!” – VIDEO

Blog Tivvù

di Nikita per i grattini a Daniele "Adesso devo capire la novità quella gli fa i grattini da ieri", ha confidatoindispettita sfogandosi con Sarah Altobello .di ...... vale a dire Charlie Gnocchi, George Ciupilan,Goich e Patrizia Rossetti. Questo televoto ... "Non ti paragonare a me, lavoro a Mediaset da vent'anni" Grande Fratello Vip, Giaele De Donàdi ... Wilma gelosa di Nikita per i grattini a Daniele: “La schiaccio!" - VIDEO Colpo di scena al GF VIP 7: Wilma Goich ha confessato di essere attratta da un Vippone e di essere pronta a tutto. Di chi si trattaWilma Goich si è presa una cotta per Daniele Dal Moro nella casa del GF Vip. La confessione inaspettata è arrivata ieri sera, “Sia io che Daniele abbiamo detto che se avessimo avuto meno anni di diffe ...