Tennis | Andrey Rublev | “In questo torneo ogni punto è importante Avevo i crampi | ma non potevo mollare”

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il derby russo delle ATP Finals 2022 di Torino tra Daniil Medvedev eha visto prevalere quest’ultimo dopo ben due ore e mezza di grande, in un match molto equilibrato e deciso soltanto al terzo e ultimo set, nel qualeha dimostrato (almeno in apparenza) maggiore convinzione nel voler portare a casa la vittoria. Decisivo, infatti, il tie-break doveha saputo spezzare l’equilibrio che fino a quel momento aveva caratterizzato il terzo set: 9-7 il punteggio finale del tie-break a favore del numero sette del mondo, che può adesso puntare in alto ai danni del connazionale. Di seguito, il commento delta russo rilasciato alla stampa al termine dell’incontro: “Quando siamo arrivati al tie-brek ho pensato ai quarti di finale dello US Open 2020, ero in ...

Il 'perfect game', il gioco perfetto, nel, è quello in cui non lasci toccare palla all'avversario, quattro ace e via. Daniil Medvedev lo ha realizzato nel derby russo controRublev nelle Atp Finals di Torino, servendo quattro ...potrebbe temere, trepidare per i suoi, ma si schiera, così, naturalmente . Come aveva fatto il 23 febbraio da Dubai. " In questi momenti la mia partita non conta, quello che sta succedendo, la ...Così il russo con un pennarello giallo sull'obiettivo della telecamera, dopo la vittoria sul connazionale Medvedev ...Il tennis e la guerra russo-ucraina: ecco cosa c'è dietro la frase scritta dal campione in coda al match contro l'amico Medvedev ...