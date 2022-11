Petrolio | in calo a New York a 87 | 88 dollari

Agenzia ANSA

Ilè ina New York, dove le quotazioni perdono l'1,18% a 87,88 dollari al barile. . 14 novembre 2022... sulla scia dell'entusiasmo per il rallentamento dell'inflazione, misurato daldei prezzi al ... IlWti al Nymex scende dell 0,99% a 88,08 dollari al barile. AAA - Mal 14 - 11 - 22 14:44:51 ... Prezzi guerra:il gas risale sopra 100 euro, petrolio in calo Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Futures di Wall Street negativi. Il rendimento del Treasury 10 anni torna a salire. Per l'Opec i focolai di Covid-19 in Cina e l'impatto degli sforzi occidentali per ostacolare le esportazioni di petr ...