Fano Pesaro - Urbino | 23enne trovata uccisa a coltellate | bloccato ex marito

Una ragazza di 23 anni, Anastasia Alashri, ucraina, è stata trovata morta con i segni di 3 coltellate stamani nelle campagne di Villa Giulia, nel territorio di Urbino. Il presunto autore, l'ex marito, egiziano, è stato bloccato alla stazione di Bologna. La giovane lavorava in un ristorante. Ieri non era andata al lavoro ed è stato dato l'allarme.