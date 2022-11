Enrico Montesano contro la Rai dopo la squalifica da Ballando | il retroscena

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 14 novembre 2022)è statoto dacon le stelle. La notizia è stata annunciata direttamente dai vertici Rai, i quali si sono detti indignati per quanto accaduto. Nella fattispecie, l'attore si è presentato in sala prove con una maglietta legata alla Decima Mas. Su di essa era presente la seguente frase: «Memento audere semper». La Rai, allora, ha deciso di emanare un comunicato volto a sancire ladel concorrente per aver leso l'immagine del programma, dell'azienda e la moralità di molte persone., però, non ha molto condiviso questo provvedimento, sta di fatto che, secondo quanto riportato da TPI, l'attore ha fatto causa alla Rai. Stando a quanto emerso dalla sua versione dei fatti, tutti i membri dello staff erano a conoscenza dell'indumento in ...