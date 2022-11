Chi è Tim Scott | l’astro dei repubblicani che può insidiare Trump e DeSantis

Leggi su formiche

(Di lunedì 14 novembre 2022) Timè stato rieletto martedì senatore in Carolina del Sud per il Partito Repubblicano., unico repubblicano afro-americano al Senato, incassando un secondo mandato contro la candidata del Partito Democratico, Krystle Matthews. Nato nel 1965, è cresciuto a Charleston da una ragazza madre che lavorava come assistente infermiera. Negli anni del liceo è diventato amico del proprietario di un fast-food locale che è diventato una specie di mentore. Grande appassionato di sport,è riuscito a pagarsi gli studi grazie ad una borsa di studio per il calcio al Presbyterian College e successivamente alla Charleston Southern University, dove si è laureato in Scienze politiche nel 1988. Come si legge in un articolo pubblicato dal Washington Post, i primi lavori disono stati nel settore immobiliare e ...