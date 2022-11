Un hacker nascondeva 3 milardi di dollari in Bitcoin in una scatola di popcorn

(Di domenica 13 novembre 2022) James Zhong è unche nel 2012 ha rubato circa 500 milainche grazie all’aumento del valore della criptovaluta negli anni sono diventati miliardi. Irubati erano nascosti in unadi. LEGGI ANCHE> Cosa è successo a FTX, l’exchange di criptovalute lanciato dall’imprenditore Sam Bankman-Fried La storia deirubati e nascosti in unadiIl Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha rivelato che gli agenti speciali dell’Internal Revenue Service – Crimes Investigation (IRS-CI) hanno fatto irruzione nella casa di Zhong a Gainesville, in Georgia, a novembre 2021 e hanno sequestrato la scheda di memoria contenente più di 3 miliardi di, pari ...

