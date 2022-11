LIVE Juventus-Lazio 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | meglio i bianconeri in avvio

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12?lain questa prima fase del match.che hanno fino a qui intrapreso maggiormente l’iniziativa. 10? FAGIOLI! Sinistro da fuori del canterano juventino, blocca Provedel. 9? Cuadrado non riesce a controllare un pallone fattogli recapitare da Locatelli sulla destra, rimessa. 8? Imposta da dietro lacon Casale. 7? Rabiot si trascina il pallone oltre la linea laterale all’altezza del cerchio di centrocampo, outdel quale si incarica Marusic. 6? KEAN! Occasionecon il classe 2000 che entra in area dalla sinistra e conclude con un sinistro incrociato che termina di poco largo. 5? Rimessa laterale in zona d’attacco in favore dei padroni di ...