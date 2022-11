(Di domenica 13 novembre 2022) LaA va in vacanza per via del Mondiale in Qatar con questa classifica: Napoli primo a quota 41 a più otto sul Milan, più 10 sulla Juventus, più 11 su Inter e Lazio

ilGiornale.it

... giornata del campionato diA, è in programma oggi alle 15 allo stadio Olimpico e sarà visibile in diretta esclusiva streaming su DAZN . L'ultima, poi il lungoprima di un Mondiale che ...Smalling 5 : Chiude un anno positivo con unadi errori non tutti suoi. Non è reattivo su un ... Cristante 4,5 : Oltre venti minuti di inizio, poi si sveglia quando c'è da prendere la palla ... La Serie A va in "letargo": ecco cosa succede a gennaio La Serie A andrà in vacanza per 53 giorni per via del Mondiale in Qatar. Le squadre, dunque, torneranno in campo il 4 gennaio con il Napoli di Luciano Spalletti che ha al momento creato un solco con ...Roma e Torino hanno pareggiato 1-1 all'Olimpico in una partita della 15esima giornata di serie A. Linetty al 55' ha portato in vantaggio i granata, pari dei giallorossi con Matic ...