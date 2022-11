Inzaghi | «Bisogna fare i complimenti al Napoli | sta facendo qualcosa di straordinario»

(Di domenica 13 novembre 2022) L’allenatore dell’Inter, Simone, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sull’Atalanta in campionato. «Oggi abbiamo incontrato una grande Atalanta che ci ha creato problemi, i primi 25 minuti dovevamomeglio, poi abbiamo pareggiato, è andata meglio nel secondo. Vittoria importante, dobbiamo andare avanti così con le altre che inseguono». «Dzeko è un grandissimo calciatore, che aiuta la squadra in entrambe le fasi, sono contento per lui, sia l’anno scorso che quest’anno è stato un valore aggiunto e continuerà ad esserlo. Io lo rinnoverei ma spetta alla societàciò che è meglio». Al rientro ci sarà Inter-, vi candidate allo scudetto? «L’anno scorso avevamo 34 punti dopo 15 partite avevamo preso qualche gol in meno e fatti di meno, eravamo terzi in classifica, primo ...

