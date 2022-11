Il Paradiso delle Signore | trame dal 14 al 18 novembre 2022 | il colpo di testa di Ezio

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 13 novembre 2022) Ilriserverà al suo pubblico tantissimi colpi di scena, come si evince dalle anticipazioni dal 14 al 18. Innanzitutto, Stefania cercherà una strategia affinché Marco non lasci il giornalismo, mentre Flora comunicherà a Vittorio di aver bocciato il modello di Maria e questo farà arrabbiare Matilde. Intanto, Adelaide sarà interessata all'acquisto di una serra abbandonata a Milano ed incaricherà Marcello di reperire informazioni sull'immobile, mentreandrà a vivere da Conti. In seguito, Umberto e Flora festeggeranno per il successo della Ravasi, che ha messo Maria fuorigioco, mentre Stefania chiederà l'intervento di Matilde per convincere il fidanzato a continuare la sua carriera di giornalista. Dal canto suo, Salvatore tornerà da Londra ...