Calcio | Serie A | vittorie importanti per Monza e Spezia La Roma riacciuffa il Torino all’ultimo secondo

(Di domenica 13 novembre 2022) L’ultimo pomeriggio diA prima della sosta per i Mondiali di Qatar 2022, in attesa dei super posticipi Milan-Fiorentina (18.00) e Juventus-Lazio (20.45), ha emesso i suoi verdetti. Ecco come sono andate le cose nelle partite delle 15 di questa quindicesima giornata.-Salernitana 3-0 I brianzoli in casa non sbagliano facendo un sol boccone dei campani. Per la squadra di Palladino tutto facile sin dal primo tempo, grazie alle reti di Carlos Augusto e Dany Mota. Nella ripresa poi, a legittimare la superiorità tecnica e numerica, per l’espulsione di Candreva, ecco arrivare il 3-0, su rigore, di Pessina. Verona-1-2 Colpo salvezza dei liguri al Bentegodi. Dopo essere stati sotto per effetto del gol di Verdi, arrivato al trentesimo, gli ospiti reagiscono. Nella ripresa si scatena Nzola, che prima pareggia i conti e poi mette ...