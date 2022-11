‘Non sei adatto a mia figlia | ti sbudello’ | 54enne infilza il fidanzato della figlia con un forcone

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 12 novembre 2022) Non si sono piaciuti dal primo istante. Lui, il padreragazza, non accettava che suasi fosse fidanzata con un uomo di 32 anni albanese, con cui aveva una relazione molto turbolenta. E così, all’ennesima discussionecoppia, si è intromesso,ndolo con un. Ma, prima, lo ha colpito con calci e pugni, minacciando di ucciderlo, anzi, di “sburlo”. I fatti si sono svolti a Città di Castello due anni fa ma per l’uomo e per il suo ex genero due giorni fa è iniziato il processo. Già, perché è imputato anche il 32enne, come riporta PerugiaToday. L’albanese, infatti, prima di essere aggredito, aveva in un’altra occasione colpito con una pala l’ex suocero. Un rapporto non proprio “idilliaco”, tra i due, culminato con la lite a colpi di ...