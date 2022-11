McKennie tradisce la Juve | inizia una nuova avventura

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 12 novembre 2022)è da anni un giocatore importante per la, ma la sua testa e il suo cuore sembrano ormai sempre più lontani da Torino. C’era grande scetticismo quando Lantus ha acquistato dallo Schalke 04 il centrocampista statunitense Weston, ma nonostante qualche limite tecnico ha dimostrato assolutamente di poter essere un giocatore utile alla causa bianconera, peccato che il ragazzo in questo momento sembra davvero essere intenzionato a pensare a un’altra. LaPresseDa diverso tempo a questa parte lantus sta cercando sempre di più di poter creare una squadra che possa essere forte per il presente, ma soprattutto giovane e di prospettiva. I bianconeri infatti hanno cercato in tutti i modi di poter acquistare dei ragazzi in grado di poter migliorare sempre di ...