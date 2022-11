Masaniello è crisciuto | Masaniello è turnato…mascherato

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 12 novembre 2022) Pronti via tutti distratti: “Ma crè Sottil, pare Tommy Riccio!” Menomale che Alex Magno ci riporta alla realtà. Alla musica per le nostre orecchie. L’undicesima sinfonia rimbomba da qui al Qatar…. Victor regna in ogni senso, vola, corre, assiste, determina. Victor è una freccia di vento perpetuo che ha il sorriso dell’infanzia che fiorisce ad ogni tocco del pallone.E’ CRISCIUTE,E’ TURNATO, mascherato e vincente! La Lanterna di Goethe curva la luce e la spegne a quella bianconera che tenta invano di partecipare ad un primo tempo in cui era ospite non pagante. Piotr il poeta, il silenzio della bellezza. Non ce ne voglia Manfredi ma a furor di popolo il sindaco di Napoli è Anguissa. È la nostra città in movimento, il coro di ebano che tiene compagnia ai sogni di una città. ZAMBODORO Qualcuno dica ...