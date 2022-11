Lecce | Baroni | «Quella di oggi è un’opportunità di crescita»

Commenta per primo Così il tecnico del, Marco, a Dazn prima della gara contro la Sampdoria: 'La Samp è una squadra forte e giocheremo in un campo che è sempre molto complicato. Noi dovremo essere attenti e determinati in ...... scendono in campo, per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, la Sampdoria e il. Di contro, i giallorossi di Marcoarrivano all'appuntamento dopo la bella vittoria tra le ...La Sampdoria ha bisogno di fare punti per risollevare una classifica complicata: Stankovic conferma il giovane Montevago in attacco: con lui c'è Gabbiadini, che dopo 13' impegna Falcone. Baroni non ca ...La partita Sampdoria - Lecce di Sabato 12 novembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Ser ...