Benyamin Netanyahu domenica prossima avra' il mandato per formare il nuovo governo di. 'Re Bibi', come lo chiamano i suoi sostenitori, torna cosi' al comando, forte del successo alle recenti elezioni - le quinte in tre anni - dove ha sbaragliato la precedente maggioranza di ...Oggi ea ... Israele, domani il mandato a Netanyahu per il governo - Mondo Benyamin Netanyahu domenica prossima avra' il mandato per formare il nuovo governo di Israele. 'Re Bibi', come lo chiamano i suoi sostenitori, ...Per ripartire abbiamo scelto Israele, una terra che sotto certi aspetti somiglia ... Sono certo che quello che oggi è un ponte di conoscenze si trasforma domani in un ponte di flussi”.