Agenzia ANSA

Almeno 326 manifestanti sono stati uccisi nella repressione del movimento di protesta inda settembre. Lo ha reso notoHuman Rights, unacon sede a Oslo. Tra le vittime, anche "43 bambini e 25 donne", che sono stati "uccisi dalle forze di sicurezza", ha affermato IHR sul suo sito web, aggiungendo che si ..., Alessia Piperno rilasciata, è tornata in Italia. CASA NOSTRA Braccio di ferro tra Viminale e, a Catania due navi con centinaia di persone e una terza in arrivo, sbarcati minori e fragili. I ... Iran: ong, almeno 326 morti nella repressione delle proteste Almeno 326 manifestanti sono stati uccisi nella repressione del movimento di protesta in Iran da settembre. Lo ha reso noto Iran Human Rights, una ong con sede a Oslo. (ANSA) ...L'attivista Neguen Bank ammonisce il governo italiano: "Dovrebbe condannare la repressione in modo definitivo" ...