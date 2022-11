(Di sabato 12 novembre 2022) L'scatta in forte anticipo e spiazza tutti, medici compresi. Con la sindrome che sposta a sorpresa le lancette indietro come mai accaduto negli ultimi 11 anni, facendo un insolito capolino ...

... come afferma anche il dottor Michele Mencacci, pediatra: 'Noi medici del territorio stiamo assistendo a questo fenomeno da alcuni giorni - dice - L'è tornata molto in anticipo con l'......una campagna di comunicazione congiunta sull'importanza dei vaccini contro il Covid19 e l'... Si tratta di Friuli Venezia Giulia (al 15,7%), Liguria (al 15,3%) e(al 29%). Lo rileva la ... Influenza, in Umbria mai tanti casi a inizio novembre. I più colpiti sono i bambini Resta stabile e sempre sopra soglia base, come nella scorsa rilevazione Influnet, la curva dei casi riferibili a sindromi simil-influenzali (ILI) in Italia. Nella 44ª settimana del 2022, dal 31 ottobr ...di Giorgia OlivieriLuigi Picone, in arte Santachiara, fonde nella sua musica la storia della sua famiglia, l'influenza artistica delle sue due terre, l'Umbria e la Campania, e la cultura di strada con ...