Gianni Sperti confessa | “Sono single da dieci anni”

I membri dello staff , tra l'altro, non sarebbero neanche gli unici a non tollerare la puntigliosità dell'ex moglie di: persino gli altri vip in gara avrebbero avuto da ridire . A ...ha ammesso dopo Uomini e Donne che sono circa 10 anni che non smette di farlo. La confessione ha spiazzato ...Gianni Sperti ha ammesso dopo Uomini e Donne che sono circa 10 anni che non smette di farlo. La confessione ha spiazzato tutti.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...