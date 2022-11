DIRETTA F1 | GP Brasile 2022 LIVE | Esteban Ocon al comando | prove di passo gara

(Di sabato 12 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.20 Sinora non una buona sessione per i piloti della Ferrari: ledinon sembrano sorridere né a Charles Leclerc (che adesso gira con le gomme medie) né a Carlos Sainz. 17.17 George Russell ritorna in pista con le gomme dure che, però, non sembrano essere molto performanti: gira tra l’1:16 alto e l’1:17 basso. 17.15 Ecco i tempi aggiornati: 1Alpine1:14.604 2 2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.184 4 3 George RUSSELL Mercedes+0.312 3 4 Fernando ALONSO Alpine+0.445 3 5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.494 4 6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.533 2 7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.032 3 8 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.080 2 9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.211 3 10 Lando NORRIS McLaren+1.247 211 Carlos SAINZ Ferrari+1.252 5 12 Yuki ...

16.30 - 17.30 Prove libere 2 20.30 - 21.30 Sprint Racetv in abbonamento su Sky Sport F1, Sky Sport 4K (solo prove libere 2) e Sky Sport Unostreaming in abbonamento su SkyGo, Now16:25 Tutti i tempi inSegui i tempi live nella tabella libere - 2 16:20 10 minuti al semaforo verde Piloti pronti a scendere in pista a Interlagos per la seconda sessione di prove libere del week end brasiliano. ...Sul circuito di Interlagos va in scena la seconda e ultima sessione di prove libere prima della Gara Sprint: segui la cronaca delle FP2 con la nostra diretta testuale ...F1 GP Brasile 2022, PL2: segui la cronaca live delle libere 2 del weekend di Interlagos in diretta sabato 12 novembre dalle 16.15. Semaforo verde alle 16.30 ...