Ambrosone Assessore Commercio | “Un Natale illuminato in partnership con i cittadini” VIDEO

(Di sabato 12 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Si avvicina iled il Comune di Benevento si muove per organizzare degnamente gli abbellimenti. Ci sono state le stoccate dei giorni scorsi tra il sindaco Mastella e De Luca per la mancanza di risorse regionali destinate a Benevento, ma anche ad Avellino, finalizzate alle luminarie e attività natalizie. Così l’al ramo del capoluogo sannita ha varato un piano di partenariato tra Ente comunale e, commercianti, associazioni che ha illustrato ad Anteprima24.it. Senza mancare di toccare altre vicende, anche spinose come la ‘vertenza Trotta’ o l’incontro di martedì tra i comitati dei residenti e quello dei commercianti del centro storico sul tema della sicurezza nelle ore della ‘movida’. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

