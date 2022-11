Twitter | la spunta blu non basta più | per le imitazioni arriva l’etichetta “Official” ma Musk ancora non ce l’ha

(Di venerdì 11 novembre 2022) Siamo veramente chi diciamo di essere? Non è un quesito esistenziale ma la più recente ossessione di Elon, e di riflesso di, il social di cui è entrato in possesso. Dopo la discussa decisione di rendere a pagamento la «blu» che distingue gli account verificati, e le sanzioni temporanee per chi decide di cambiare nome, il patron di Tesla ha deciso che anche lo storico badge (diventato nel tempo un vero e proprio indicatore di status) non è più sufficiente. E dunque, «per combattere le, abbiamo aggiunto” ad alcuni account», si legge dal profilo diSupport. Sotto il quale appare la suddetta dicitura. November 11, 2022 Anche i profili di alcune emittenti istituzionali, come il Time, sembrano aver ...

