Superbonus | trivelle e limite all' uso del contante | tutte le decisioni prese dal governo

(Di venerdì 11 novembre 2022) AGI - Misure per mitigare il caro energia, ricerca di nuovi giacimenti di idrocarburi nel mare, riduzione deledilizio dal 110% al 90% con una serie di paletti. E poi innalzamento a 5 mila euro delsull'utilizzo del, rinnovo fino al 31 dicembre del taglio delle accise sui carburanti e premi aziendali detassati fino a tremila euro. Il Dl Aiuti quater, varato dal Consiglio dei ministri, finanziato con il 'tesoretto' da 9,1 miliardi di euro, proroga, rivede o avvia una serie di misure pensate per sostenere gli sforzi di famiglie e imper contrastare il caro energia e la corsa dell'inflazione. Dopo l'ok alla Nadef della scorsa settimana, ildi Giorgia Meloni propone un primo intervento di sostegno economico, in attesa dell'approvazione entro fine anno della ...

LE FRIZIONI NEL GOVERNO - Le crepe in maggioranza sono nate su due provvedimenti:e la modifica deldal 110 al 90% . Il governatore leghista del Veneto, Luca Zaia , ha chiarito di ...Ilsi applica invece al 110% fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022. Esenzioni in materia di imposte - Per ...Il Dl Aiuti quater, che contiene i nuovi sostegni contro il caro-energia, è stato approvato dal Consiglio dei ministri. Le risorse stanziate sono pari a 9,1 miliardi di euro e sono provenienti dall'ex ...E’ previsto anche l’aumento del tetto del contante a 5mila euro e i sostegni contro il caro energia. Sostegni agli autotrasportatori italiani e via libera alla norma slocca lavori. Autonomia: Calderol ...