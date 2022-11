Serie A | la giornata 15 regala molti scontri salvezza

(Di venerdì 11 novembre 2022) A pochissimi giorni dall’inizio del Mondiale in Qatar, ai club viene chiesto un ultimo sforzo. Il campionato italiano hato spettacolo ed emozioni, mettendo in mostra pregi e difetti delle varie squadre. Prima di concludere la prima fase di stagione, c’è la15 diA, che presenta. Dall’anticipo di Empoli-Cremonese alle due gare pomeridiane della Domenica, ovvero Monza-Sampdoria e Hellas Verona-Spezia. A queste si aggiunge la sfida di Sabato tra Sampdoria e Lecce. Oltre a questitra compagini che puntano a non retrocedere, il calendario mostra almeno due big match: Inter-Atalanta e Juventus-Lazio. Glidella15 Quando mancano ormai solo 90 ...

la Repubblica

... al momento, non conta nulla, vale zero perché siamo solo alla 14esima". Verona " Juventus ... insomma, comincia finalmente a vedersi, perché la sua squadra sta mettendo in fila unadi ...Per la stagione 2022/2023, su ZONA DAZN , puoi guardare una selezione di eventi tra cui le 7 partite diA TIM in esclusiva DAZN ogni, contenuti originali DAZN e molto altro. Ti ... Serie A: date, orari e tv dalla 22^ alla 29^ giornata Nel pomeriggio di sabato 12 novembre, alle ore 14:00 è in programma la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie B. Presso lo stadio San Nicola, si affronteranno il Bari che vuole tentare ...Barbara D'Urso ha dovuto affrontare una giornata particolarmente complicata e piena di problemi: la conduttrice spiega cosa è accaduto.