“Salterà le due amichevoli” | Italia | spunta la decisione di Mancini

Leggi su serieanews

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il commissario tecnico dell’Robertoha preso la: niente convocazione per le. I Mondiali in Qatar inizieranno a strettissimo giro. In questi giorni tutti i commissari tecnici stanno diramando le liste dei convocati. Non mancano sorprese e nemmeno esclusioni eccellenti. Chi sapeva già di non partire per il Qatar erano i calciatori Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.