NBA 2022 2023 | super Kuzma batte Doncic | Hornets sempre più giù

(Di venerdì 11 novembre 2022) I risultati dell’NBAnella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 novembre. Ad aprire il programma è stato il faccia a faccia tra i Washington Wizards e Dallas Mavericks, che ha visto la formazione di casa trionfare per 113-105 grazie soprattutto alla prestazione di Kyle, che con 36 punti (a cui si aggiungono 11 rimbalzi e 6 assist), sopperisce anche alle assenze di Beal e Porzingis (che sarebbe stato il grande ex di serata). Sponda Mavericks, top scorer è l’altro ex, Dinwiddie (33-4-6), mentrepassa una serata non brillante, per quelli che sono i suoi standard, fermandosi a 22 punti (9-6) con 8/21 dal campo. RISULTATI E CLASSIFICHE A Est, proseguono le enormi difficoltà degli Charlottein questo avvio di stagione: contro Miami Heat, infatti, arriva la settima sconfitta ...