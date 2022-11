Meteo | è in arrivo nelle prossime ore | attenzione massima

(Di venerdì 11 novembre 2022) A partire dal 16 novembre la situazione potrebbe cambiare drasticamente in tutta Italia con l’di nevicate importanti da Nord a Sud senza eccezioni. Sembrava che l’estate quest’anno non volesse… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

iLMeteo.it

...dei Balcani porta i primi freddi Questo weekend sarà all'insegna del freddo a causa dell'di ... Previsionisabato e domenica Il ciclone freddo arriverà dall'Albania spinto e risalirà il ...Giorno di San Martino con temporaneo aumento della pressione, poi nel weekend un vortice ciclonico ricolmo di aria fredda attraverserà l'Italia. Antonio Sanò, direttore del sito www.iLMeteo.it, spiega ... Meteo Video in Diretta Sky: goccia fredda in arrivo nel Weekend; le Previsioni Kvaratskhelia è diventato in poco tempo un punto fermo del Napoli di Spalletti, pertanto il club starebbe già preparando il rinnovo ...Questo weekend sarà all’insegna del freddo a causa dell’arrivo di un vortice dai Balcani che si sposterà ... delle temperature tra sabato 12 e domenica 13 novembre. Previsioni meteo sabato e domenica ...