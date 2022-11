Jeep Avenger - I numeri della 1 2 benzina

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il gruppo Stellantis sta svelando sempre più dettagli sulla. Dopo aver mostrato, a sorpresa, le prime immaginiversione termica sul configuratore, il costruttore ha infatti diramato i listini ufficialivettura, dai quali si possono ricavare ulteriori informazioni di carattere tecnico. Com'è noto, oltre che nella versione elettrica lasarà disponibile in Italia e in Spagna anche con un 1.0 turboda 100 cavalli e 205 Nm, che la Casa descrive come T3 Gse. I prezzi partiranno da 26.900 euro (più 950 euro di messa su strada). Tale unità, tuttavia, non dovrebbe derivare dalla famiglia di motori Global small engine (che già conta il 1.0 T3 e i T4 1.3 e 1.5), ma sarebbe una dote dell'ex gruppo PSA con una ...