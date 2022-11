(Di venerdì 11 novembre 2022) (Adnkronos) – Il Presidente russo Vladimirnon ha in programma neanche un intervento incollegamento al summit del G20 di Bali a cui non parteciperà in presenza, ha precisato il portavoce del, Dmitry Peskov. La delegazione russa in Indonesia sarà guidata al ministro degli Esteri, Sergei Lavrov. L'articolo proviene da Italia Sera.

