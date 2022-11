Dl aiuti ter | via libera della Camera con 182 voti favorevoli

(Di venerdì 11 novembre 2022) Viadell'Aula di Montecitorio alla conversione in legge del decretoter. Il provvedimento è stato approvato con 182e 10contrari.Il decreto, che scade il prossimo 22 novembre, passa ora all'esame del Senato in seconda lettura. L'Aula di Palazzo Madama è già convocata per il 16 novembre.

L'Aula della Camera boccia l'ordine del giorno del M5S al dlsulla guerra in Ucraina con 185 no e 61 a favore.Dalla Camera ok al Dl, il testo passa al Senato - Intanto dall'Aula della Camera è arrivato il via libera al decreto. Il testo passa all'esame del Senato per essere approvato ...Il Dl Aiuti quater, che contiene i nuovi sostegni contro il caro-energia, è stato approvato dal Consiglio dei ministri. Le risorse stanziate sono pari a 9,1 miliardi di euro e sono provenienti dall'ex ...Approvato il quarto decreto anti rincari da 9 miliardi. Per le imprese bollette pagabili a rate e crediti di imposta. Nella misura entrano pagamenti e taglio ...