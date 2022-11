Cosenza Calcio e A S D Olympia insieme per il progetto Sembra Impossibile

Leggi su seriea24

(Di venerdì 11 novembre 2022) La societàe l’A.S.D.Polisportiva annunciano l’avvio del” nella giornata del 12 Novembre 2022, in occasione della tredicesima giornata del Campionato di Serie B in cui verrà disputato il match-Palermo presso lo Stadio San Vito Gigi Marulla (CS). La partita, che vedrà il fischio d’inizio alle ore 14.00, ospiterà per la prima volta cinque ragazzi con disabilità visiva accompagnati dai soci sostenitori della Polisportiva, che avranno la possibilità di seguire in diretta la cronaca della partita grazie ad un sistema di radioguida.L’iniziativa sarà presentata domani, presso la Sala Stampa D. Bergamini, a margine della conferenza stampa pre gara. Fonte articolo e foto: www.il.it ...