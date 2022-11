Classifica piloti SBK | la situazione a 2 gare dalla fine del Mondiale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il Gran Premio d’Indonesia è pronto a legiferare un altro verdetto in questo lungo e appassionante2022 di Superbike. Alvaro Bautista di Ducati vuole compiere l’ultimo, fondamentale, passo verso la vittoria del titolo delladi SBK. Lo spagnolo che cavalca la moto di Borgo Panigale è tallonato, non troppo da vicino, dal campione del mondo turco Toprak Razgatlioglu di Yamaha che dovrà sfruttare ogni minima sbavatura del rivale per portare la contesa almeno all’ultimo atto.SBK: Alvaro Bautista vuole ufficializzare il titolo di Ducati (World SBK)Erano in tre in lizza, ma Jonathan Rea di Kawasaki Racing ha alzato definitivamente bandiera bianca lasciando la contesa aidi Ducati e Yamaha che, come nella MotoGP, si giocheranno il ...