BTp Italia ai nastri di partenza | tasso minimo garantito all’1 | 6%

(Di venerdì 11 novembre 2022) Torna il bond pensato come protezione contro l’inflazione: rendimento analogo alla precedente emissione (che però aveva durata di 8 anni e non 6), giovedì ilfinale

Intanto, ilha raggiunto la quota di 1 miliardo di euro attorno alle 10.30, cioè a poche ore dall'inizio del collocamento che, in questa fase, è dedicato agli investitori retail. Il tasso ...: è partita l'emissione di oggi 14 novembre , con cedola minima garantita all'1,60%. Come specificato dal Mef , fino a giovedì 17 novembre 2022 gli investitori potranno acquistare sul ...Btp Italia, dal 14 al 16 novembre si può acquistare il nuovo titolo anti inflazione Ecco come funziona ...Da lunedì 14 a mercoledì 16 sarà possibile sottoscrivere il nuovo BTp Italia, mentre la giornata del 17 è riservata agli investitori istituzionali. Il nuovo BTp Italia in collocamento ha scadenza 6 an ...