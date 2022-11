Aumenti stipendi e arretrati | per docenti e Ata soldi in più da dicembre | tutto in automatico | senza fare alcuna domanda

Rinnovo contratto scuola, oggi la firma presso l'Aran: aumentoe arretrati L'accordo ... Con la firma definitiva di oggi del rinnovo del Ccnl scuola si prevedonoin busta paga già da ...... considerando che in Italia glinon crescono da anni . Flat tax anche per dipendenti e ... ad alcune condizioni: bisogna che registrinoreddituali ogni tre anni e che l'aliquota fissa ...Aumenti di stipendio e arretrati in busta paga, già nel mese di novembre, per circa 7.750 dipendenti del Comparto. La ASL Bari ha infatti recepito in tempi record il nuovo Contratto Collettivo Naziona ...Per il rinnovo del Ccnl scuola c'è l'accordo politico tra sindacati e ministero dell'Istruzione su stipendi e arretrati. Oggi è prevista la firma definitiva presso l'Aran. Ecco cosa prevede.