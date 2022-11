Atalanta | un giocatore ancora out | salta l'Inter

(Di venerdì 11 novembre 2022) Non c’è pace per Lukas Vorlicky, fuoriquota nella Primavera dell'e aggregato dall’estate alla prima squadra...

...dell'Udinese che però non ha esattamente brillato sino ad oggi, ed accolto con commenti ... Federico Gatti (Juventus), Pasquale Mazzocchi (Salernitana), Giorgio Scalvini (), Rafael ...... presa da tempo e dal giorno della firma del contratto con il, di evitare la trasferta ... ha giocato cone Genoa , ma sarebbe stata la prima volta che il difensore si sarebbe ... TOP NEWS ore 21 - Cade l'Atalanta, esplode Mourinho: "Ho invitato un giocatore ad andarsene" Van Gaal chiama i due giocatori dell'Inter Dumfries e De Vrij, ci sono anche De Ligt, Depay e gli atalantini Koopmeiners e De Roon ...Secondo quanto riportato da Sky Sport nel pomeriggio di oggi, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi sembra avere le idee chiare in ottica formazione anti-Atalanta. L’unico vero nodo è in difesa, tra Ac ...