Persa Kherson | Putin perde anche il G20 e la faccia

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il presidente russo, Vladimir, non andrà al vertice del G20 di Bali della prossima settimana. Doveva essere il primo meeting con presenti capi di Stato e di governo occidentali a cui il leader russo avrebbe partecipato da quando il 24 febbraio ha lanciato la campagna di invasione in Ucraina. Doveva ricevere in quel contesto una qualche sponda degli altri partecipanti come per esempio la Cina, o l’India, il Sud Africa, l’Arabia Saudita, o l’ospitante Indonesia, che nel corso del conflitto hanno mantenuto una linea discreta senza avanzare troppe accuse nei confronti di Mosca. Doveva essere un ambiente in cuidimostrava di non essere un reietto ma di poter portare avanti la sua azione internazionale, nonostante tutto. E invece resterà al Cremlino. La decisione arriva a poche ore dalla più grande sconfitta militare subita dalla Russia in ...