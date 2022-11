Next Gen ATP Finals 2022 | Lorenzo Musetti cede in cinque set a Dominic Stricker

(Di giovedì 10 novembre 2022) 2 ore e 31 minuti di grande tennis all’Allianz Cloud di Milano per la sfida finale di quest’oggi del Gruppo Rosso delleGen ATP(n.23 del mondo) si è dovuto arrendere un super(n.111 ATP) con il punteggio di 4-3 (5) 4-3 (6) 3-4 (7) 3-4 (6) 4-3 (3).tie-break nei quali i due tennisti si sono affrontati a viso aperto e in cui il tennis potente dell’elvetico è parso più adatto a una superficie così veloce. Per il rossocroaciato c’è il pass per le semifinali, mentredomani contro il britannico Jack Draper dovrà conquistarsi l’accesso al penultimo atto. Nel primo set si proon serve, conche impressiona per la varietà dei propri ...

Nel secondo set Draper eleva il numero di giri del proprio motore e nel sesto game, con alcune traiettorie mancine decisamente insidiose, mette in difficoltà il suo rivale. Non è un caso che arrivi il ...Ad inaugurare la seconda giornata di incontri alle Intesa SanpaoloAtp Finals è stato l'attesissimo derby che ha visto protagonisti Francesco Passaro (n.119 Atp) e Matteo Arnaldi (n.134). A spuntarla è stato il 21enne di Perugia che al termine di una ...NEXT GEN FINALS - Nel secondo match del Round Robin l'azzurro cede allo svizzero n° 111 del mondo in una partita da record con cinque tie-break: 4-3 4-3 3-4 3-4 ...Termina 3-4 3-4 4-3 4-3 3-4 il match tra Lorenzo Musetti e Dominic Stricker, partita valida per la seconda giornata del gruppo rosso. Ottima vittoria per Stricker, dunque, che permette allo svizzero d ...