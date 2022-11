Milan | Kalulu è arrivato in sede per la firma sul rinnovo | PM

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ci siamo, Pierre, francese classe 2000, è pronto a rinnovare con iled è appena giunto in. Ecco le immagini del suo arrivo raccolte in tempo reale.

... per una volta, merita qualche critica per avere esclusoe soprattutto Leao dalla formazione ...hanno infatti indirettamente confermato di non essere stati in grado fin qui di rinforzare il,...Rinnovo: il difensore francese pronto a firmare il rinnovo di contratto colgià nel pomeriggio Una notizia dell'ultima ora che rasserena, almeno parzialmente, i sonni del Diavolo dopo la ...Pomeriggio speciale oggi a Casa Milan! Il rossonero è pronto per firmare il suo rinnovo di contratto. Seguite con ogni aggiornamento!Kalulu firmerà fino al 2027: le immagini del suo arrivo a Casa Milan Il Milan e Pierre Kalulu avanti insieme. Il difensore francese ha raggiunto l'accordo con il club rossonero per rinnovare il propri ...