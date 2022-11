Midterm Usa | Senato potrebbe restare in bilico per settimane

(Di giovedì 10 novembre 2022) Con ilUsa 'appeso' due giorni dopo il voto diro servire ancoraper sapere in modo definitivo quale partito avrà il controllo della camera alta del Congresso. Al momento sui complessivi 100 seggi, i democratici hanno ottenuto 48 seggi e i repubblicani 49. A parità di seggi, la maggioranza sarebbe detenuta dai democratici, grazie al voto della vicepresidente Kamala Harris, come avviene oggi. Gli stati ancora da assegnare sono tre: Nevada, Arizona e Georgia. Conteggio finale prossima settimanaIn Nevada, dove il repubblicano Adam Laxalt supera di poco la senatrice democratica in carica, Catherine Cortez Masto, i funzionari elettorali nella contea di Clark di Las Vegas devono attendere le schede elettorali inviate per posta entro martedì 8 novembre, ricorda il New York Times. Il che ...

A tutte quelle persone a cui i media corrotti raccontano la falsa narrativa che sono furioso arrabbiato per le, non credeteci. Non sono affatto arrabbiato, ho fatto un ottimo lavoro (non ero io a correre!) e sono molto impegnato a guardare al futuro . Lo scrive Donald Trump sul suo social media Truth ...L'America resta col fiato sospeso dopo le elezioni didi martedì. Resta infatti ancora indeterminata la composizione di Camera e Senato, con i repubblicani che possono contare su 49 seggi al Senato, i democratici su 48 . In due Stati, Arizona e ...È Donald Trump il "più grande sconfitto", il "biggest loser", di questa tornata elettorale (LO SPECIALE MIDTERM). Non usa mezzi termini il Wall Street Journal, e soprattutto usa l'epiteto che l'ex ..."Voglio candidarmi", ma "non ho fretta". Joe Biden esce rafforzato dalla tornata elettorale di midterm. Se non in assoluto, in attesa dell'esito definitivo ...